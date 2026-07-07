TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Radikalizm Gözlemevi Derneği (URAD) Başkanı, Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanı ve uzun yıllar Hitit Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Hilmi Demir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de din sosyolojisi, dini yapılar, radikalleşme ve toplumsal hareketler üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan, bilim dünyasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Demir, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Doktorların gözetiminde tedavisi sürdürülen Demir'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Bilimsel çalışmaları, kaleme aldığı eserleri ve kamuoyunda yaptığı akademik değerlendirmelerle alanına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Hilmi Demir, Hitit Üniversitesi'nde görev yaptığı yıllarda da üniversitenin akademik gelişimine değerli katkılar sağladı.

Başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere, dostları, meslektaşları ve sevenleri Hilmi Demir için dua bekliyor.

Biz de kıymetli hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan acil şifalar diliyoruz.