Çorum Belediye Meclisi yarın saat 14.00'de toplanacak.

Gündem maddeleri arasında Norveç, Polonya ve KKTC olmak üzere 3 ayrı ülkeye toplam 51 ismin görevlendirilmesi yer alıyor. Yurt dışı görevlendirmelerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Başkan Yardımcısı Turhan Candan, üç birim müdürü, bazı meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Mehteran Takımı bulunuyor.

Bazı memur kadrolarında kadro iptal ve ihdası konularının görüşüleceği Belediye Meclis Toplantısı’nda Ahçılar 3. Sokak'ta bulunan parka Şehit Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen'in, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan parka Şehit Uğur Yıldız'ın ve Gülabibey Mahallesi Bağcılar 60. Sokak’taki parka ise Şehit Burak İbbiği'nin adının verilmesi görüşülecek.

Toplantıda İller Bankası kredileriyle yapılacak Atık Su Arıtma Tesisi için 2026-2029 yıllarını kapsayacak şekilde müşavirlik hizmeti alınması, Çorum Belediyesi ile Muş'un Kırköy Belde Belediyesi’nin kardeş şehir olması, Ortaköy-Şapinuva kazılarına destek sağlanması amacıyla Belediye Başkanı'na yetki verilmesi, Dodurga Belediyesi'ne kültür ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere çadır desteği sağlanması, bazı kamulaştırmalar için Belediye Başkanı, Encümen ve Belediye Meclisi'ne trampa, anlaşma, protokol ve sözleşme yetkisi verilmesi, bazı birim müdürlükleri arasında 2026 yılı mali analitik bütçe kapsamında aktarma yapılması; Karaca, Köprüalan, Bahçelievler, Yavruturna, Çepni, Buharaevler Mahallesi’de imar planı değişikliği ve revizyonu talepleri de ele alınacak.

51 İSİM 3 ÜLKEYE GİDİYOR

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde üniversite alanı işaretli Çorum Belediyesi'ne ait 3 bin 175 m2 hisse üzerine yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis yapılması ve Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi konularının ele alınacağı toplantıda Başkan Aşgın dahil 51 ismin yurtdışı etkinliklerine katılması da görüşülecek.

Buna göre Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında ilki Çorum'da yapılan “Digicraft Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekselden Geleceğe” adlı projenin ikinci ayağı Norveç'te düzenlenecek. 7-12 Ağustos 2026’da yapılacak toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ile müdürlük personeli Salih Karslıoğlu görevli olarak katılacak.

Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan KKTC’nin Beyarmudu Belediyesi 12. Patates Kültür ve Sanat Festivali'ne ise Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürü Göyhan, bazı meclis üyeleri ile birlikte Mehter Takımı katılacak. Toplam 45 kişilik ekip festival için görevlendirilecek.

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar ile müdürlük personeli Seda Karaca ise 'Anne Dostu Şehir' projesi kapsamında 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek 17. Avrupa Sosyoloji Birliği (ESA) Konferansı'na katılacak.