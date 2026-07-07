Çorum'un Sungurlu ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası hizmete girdi.

Mahalle Muhtarı Bircan Akcakoyun Görgün yapımı tamamlanan muhtarlık hizmet binaları için açılış töreni düzenledi.

Açılışa Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Akif Batak, MHP İlçe Başkanı Ethem Alaf, Sungurlu Birlik Firması Sahibi Şule Akkaş ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı duanın ardından kurdele kesildi.

Muhtar Bircan Akcakoyun, davetlilere yeni hizmet binaları hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende bir konuşma yaptı. Açılışta ayrıca aşure ve nohutlu pilav ikramında da bulunuldu.