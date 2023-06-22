Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, bu yıl vatandaşlar tarafından kesilen kurbanlar ile kelle ve derilerini bağış olarak Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatının tamamlanması için toplayacak.

Çorum Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından inşaatına başlanılan Hıdırlık Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının bir an önce tamamlanarak eğitim öğretime açılabilmesi için, Çorum merkezinde ve köylerinde bulunan Çorum Belediyesi kurban kesim alanlarında, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde vatandaşlardan kurban, kelle ve deri bağışlarının kabul edileceği duyuruldu.

2023 yılı kurban toplantısında alınan kararlar neticesinde açıklama yapan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Vatandaşların dini vecibelerini doğru ve rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için Müftülük olarak bir dizi tedbir aldık. Tedbirler neticesinde 10 kurban kesim ve satış yerinde 50 din görevlimizle hizmet edeceğiz. Din görevlilerimiz bu yerlerde gözetimde bulunarak kesilecek her kurbanlığın dini kurallara, İslami usüllere uygun kesilmesini sağlayacaklardır." dedi.

İLK KEZ ÇORUM’DA BAŞLADI

Bu yıl ilk kez Çorum'da başlattıkları kampanya ile kurban kelle ve derisi toplayacaklarını ifade eden Müftü Biçer, "Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi işbirliğinde 'Kurban, kelle ve deri bağışınız ile bir hafız da siz yetiştirin' kampanyası başlatma kararı aldık. Kampanyamızı, cuma ve bayram namazlarında, vaaz ve hutbelerden din görevlilerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuracağız." dedi.

BAĞIŞ TOPLAMA NOKTALARI

Müftü Biçer, vatandaşlara yaptığı duyuruda şunları söyledi: "Değerli Çorum halkı, ‘Kurban, kelle ve deri bağışınız ile bir hafız da siz yetiştirin' kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Biz tüm personelimizle bağışlarınızı almaya hazırız. Keseceğiniz kurbanların kelle ve derilerini Çorum merkez ve köylerinde görev yapan tüm personelimize, Belediyenin kurban kesim yerlerindeki TDV yelekli görevlilerimize teslim edebilirsiniz. Ayrıca Akşemseddin Camii avlusu ve Hıdırlık Kur'an Kursu inşaat alanını kurban kelle ve deri bağışlarını toplama merkezi olarak belirledik. Buraya 3 gezici aracımız görevlendirildi. Kurban kesim alanlarından görevlilerimize verilen bağışlarınız buraya getirilecektir. Kendi imkanı ile kurban, kelle ve derilerini getirmek isteyenlere görevlilerimiz yardımcı olacaklardır." (Haber Merkezi)