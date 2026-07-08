Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ortodonti tedavisi görmek isteyen hastaların uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Konu, daha önce CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından da gündeme taşınmıştı. Tahtasız, ortodonti tedavisi için hastaneye başvuran 14 yaşındaki Berat'a 3 bin 752'nci sıranın verildiğini açıklayarak, tedavi sırasının yaklaşık dört yılı bulabileceğini ifade etmişti.

Benzer başvuruların sürdüğü öğrenildi. Ortodonti tedavisi için diş hekiminin sevkiyle hastaneye başvuran bir hasta yakını da kendilerine yaklaşık 3 bininci sıranın verildiğini, bu nedenle tedavi sürecinin uzun yıllar sonra başlayabileceğinin belirtildiğini aktardı.

Edinilen bilgilere göre, hastanede ortodonti branşında tek uzman hekim görev yapıyor. Bu nedenle başvuruların yoğunluğu, bekleme listelerinin her geçen gün uzamasına neden oluyor.

Ortodonti; dişlerdeki çapraşıklıklar, çene yapısındaki bozukluklar ve yüz gelişimine bağlı uyumsuzlukların teşhis ve tedavisini kapsayan diş hekimliği uzmanlık alanı olarak biliniyor.

Ortodonti uzmanları, diş hekimliği eğitiminin ardından dört yıllık uzmanlık eğitimi alarak görev yapıyor.

Türkiye'de genel diş hekimi sayısı artarken, ortodonti uzmanı sayısının ise daha sınırlı olduğu ifade ediliyor.