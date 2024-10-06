Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında Bahçelievler Mahallesi'nde yeni cemevi işaretlenmesi tartışmalara neden oldu.

CHP Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen talep doğrultusunda Alevi Bektaşi Başkanlığı’nın bir cemevi işaretleme hususu olduğunu belirterek, “Alevilik inancı eşya mıdır Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işe neden ön ayak oluyor? Diyanet İşleri Başkanlığı ne iş yapar? TBMM’de cemevelerini ibadethane olarak kabul etmeyen sistem Çorum’da cemevi yapmak istiyor. Bu sakat bir projedir. Biz bu projeyi 15 Temmuz öncesi FETÖ’nün Alevi açılımından biliyoruz. Daha önce de denendi hatırlayın. Cami-cemevi projesine o dönem yoğun tepki gösterilmişti. Bu proje doğru değil. Yıllardır birlikte yaşamı şiar edinmiş insanların arasına fitne sokma projesidir. AKP eliyle kurulmuş alternatif Diyanet projesidir. Burada asıl olan inanç değildir. Hodri meydan, Hacı Bektaş Vakfı’nın külliye inşaatı devam ediyor. Bağışlarla o bina yapılmak isteniyor. Oraya bir çakıl taşı vermiyorsunuz, bugün gelmişsiniz bu maddeyi görüşüyorsunuz.

Bu madde fitne maddesidir. Tamamen FETÖ projesidir. Dün FETÖ eliyle yapamadıklarını bugün Bakanlık eliyle yapmak istiyorlar” dedi.

Geçmiş dönemlerde yaşanan olaylardan örnek vererek böyle bir projenin reddedilmesini isteyen CHP Grubu, maddenin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından toplantıyı terk etti.

Toplantı CHP grubunun yokluğunda devam etti.