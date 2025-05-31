Bahçeşehir Koleji’nde 1 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Bahçeşehir Koleji Kampüsü’nde gerçekleşecek olan mezuniyet töreni 15 Haziran Pazar gününe ertelendi.

Okul yönetimi olumsuz hava şartlarından dolayı mezuniyet töreninin ertelendiğini duyurdu.

15 Haziran'daki mezuniyet töreninde daha önceden planlandığı gibi yine Mavi Gri grubu sahne alacak.

Lazer gösterilerinin yapılacağı törende, yöresel ve modern yemek stantları açılacak.

Çocukların eğlenmesi içinde eğlence alanları oluşturulacak.