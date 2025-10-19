Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazifesine aşık bir insan olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz acaba hangimiz arayalım diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmamazlık etmez mi?" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN BİR YIL VAZİFESİYLE MEŞGUL"

Tayyip Erdoğan artık bir marka oldu tüm dünyada. Şimdi Cumhurbaşkanımız bugün de il kampında sordular. Bir defa 24 saat vazifesiyle meşgul olması inanılmaz bir özellik. 7/24, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olur ve hiçbir zaman için of demez, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz zamanı mı sırası mı asla demez. Kendisinin bizi araması bize daha çok dokunuş eden bir şey.

Bizi zorlayan şu oluyor çoğu zaman istihbarattayken daha fazla oluyordu. Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı. Muhakkak açar ve hiçbir zaman için de ben niye uyandım demez.

"BİR İNSAN BİR DEFA BİLE AÇMANAZLIK ETMEZ Mİ?"

Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Kendisi arar da, kendisi daha çok aranır. Biz açıkçası şey oluruz bu kadar çok çalışan bir lideri bir de üstüne üstlük biz rahatsız edeceğiz. Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz acaba hangimiz arayalım diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmamazlık etmez mi?" ifadesini kullandı.