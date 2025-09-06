Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum’un Osmancık ilçesinde Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak için Çorum’u ziyaret etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş programları çerçevesinde Osmancık ilçesinde Aile ve Gençlik Fonuna başvurarak evlilik kredisinden faydalanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin düğün merasimine katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, protokol üyeleriyle birlikte çiftin nikah şahitliğini yaptı. Daha sonra çifte evlilik cüzdanlarını veren Mahinur Özdemir Göktaş, Türk bayrağı da hediye etti.

Çifte tavsiyelerde bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Ben Tuğba’yı, İsmail’i ve iki ailemizi tebrik etmek istiyorum. İnsanın hayatında böyle günler vardır. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Sizin bu mutlu gününüze şahitlik etmek ayrı bir mutluluk kaynağı. Aile ve Gençlik Fonuna başvurdunuz, eğitimlerden geçtiniz. Bu süreçte Bakanlık olarak her daim yanınızda olduk. Az önce de coşkulu bir şekilde hem Tuğba’nın hem İsmail’in ‘evet’ine hep birlikte şahitlik ettik. Ben evlilik cüzdanını iksine birden vermek istiyorum. Evliliklilik birlikte inşa edilir, sevgiyle saygıyla yoğurulur. İnşallah hastalıkta, sağlıkta niyetimiz sizin güzel günler görmeniz. Hayatın her alanında bugünü hatırlayarak, aynı saygı çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyoruz. Bu kadar güçlü şahitleriniz var. İnşallah sizler de bu şahitlerin yanında, evlilikte birbirinize daha güçlü sarılırsınız. Bugün Aile Yılı, sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim, birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin" dedi.

Çift ve ailesi de verilen destek için Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.