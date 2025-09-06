Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum Belediye'ne afişlerle ilgili eleştiride bulundu.

Tarihi Çorum Meydanı Projesi'nin 2. Etabındaki çalışmaların devam ettiği kısımdaki duvar afişi eleştiren Onan, "Kim bakar daracık bırakılmış, iki kişinin dahi yan yana yürümesinin dahi zor olduğu bu kaldırımın yan ihata koruma duvarı üzerine boylu boyunca asılmış vinil afişe?" diyerek Belediyeye vatandaşın parasını harcarken daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çorum halkının belediyeye ödediği su parası, emlak vergisi v.b. paraların duvar afişi olarak geri dönüşü.

Kim bakar daracık bırakılmış, iki kişinin dahi yan yana yürümesinin dahi zor olduğu bu kaldırımın yan ihata koruma duvarı üzerine boylu boyunca asılmış vinil afişe? Maliyeti kaç liradır? Kaç vatandaşımızın ödediği su parası bu vinil afişe harcanmıştır? El insaf.

Vatandaşın parası emanettir.Harcarken iki kere değil, dört kere düşünüp, aynı şekilde vicdan süzgecinden geçirip karar vermek gerekir.

Yapılanı vatandaş iş bitiminde görecektir. Lüzumsuz ve sadece belediye başkanının reklamını yapan vinil afişlere yapılan harcamaları telin ediyorum."