Bir dizi programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Valilik’te AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Özdağ tarafından karşılandı.

Ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş, akabinde Valilik makamında protokol üyeleri ile görüştü.