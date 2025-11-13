Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve bölgenin gelişimi için atılması gereken adımlar ele alındı. Başkan Dere, OSB’nin ivedilikle çözülmesi gereken altyapı ve yatırım konularını Bakan Kacır’a arz ederek, savunma sanayi yatırımlarının hızla geliştiği Sungurlu’nun bu sürece en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Muhsin Dere, şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır’ı Bakanlığımızda ziyaret ettim. Sungurlu OSB’mizin ivedilikle giderilmesi gereken ihtiyaçlarını ve savunma sanayi şehri Sungurlu’muzun OSB’nin doğurduğu ihtiyaçlara hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri Sn. Bakanımızın takdirlerine arz ettim. Nazik kabulleri, Sungurlu OSB’mize olan ilgileri ve verimli istişareleri sebebiyle Sn. Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Dere’nin ziyareti, Sungurlu’nun sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların önünü açacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.