Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı. Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Şimşek'in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Duran, mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.