Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Çorum ziyareti kapsamında Alaca’da Selin Şahin Ortaokulu’nun açılışına katılan Bakan Tekin, daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.
Valilik’te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
Bakan Tekin daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek, partililerle sohbet etti.
Toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ve partililer katıldı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.