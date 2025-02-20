Vali Ali Çalgan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve iş insanı Üzeyir Şahin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret etti.
Vali Ali Çalgan ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ziyarette Bakan Tekin’i Çorumlu hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin tarafından 2023 yılında hayatını kaybeden kızı Selin Şahin adına Alaca’da yapımı tamamlanan 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu'nun açılışına davet ettiler.
Ziyarette ayrıca Çorum’daki eğitim yatırımları hakkında da Bakan Tekin’e bilgi verildi.
Editör: Çorum Hakimiyet