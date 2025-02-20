Çorum’da Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle “Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum” Çalıştayı düzenlendi.
Anitta Otel’de düzenlenen Çalıştaya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, kurum müdürleri ve STK temsilcileri, akademisyenler ile öğretim görevlileri katıldı.
94 kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı Çalıştayda Çorum için ortaya konulan 17 kalkınma hedefi 7 masada Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünde tartışıldı.
Her masada bulunan raportör tarafından alınan notlar Çalıştay Raporu halinde sunuldu.