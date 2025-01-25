AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi için Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti heyeti ile birlikte Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kongre sonrası Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek Çorum'u yakından takip ettiğini ifade etti. Çorum'un her zaman milli iradeye sahip çıktığını ifade eden Bakan Tunç Çorum'a yapılacak yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi.

Bakan Tunç "Çorum'a bu zamana kadar yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bakanlığımız olarak Çorum'a 25 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adalet Sarayı kazandıracağız. Bu projemizi 2025 yılı yatırım projemize dahil ettik. Öte yandan hakimlerimiz, savcılarımız ve adalet personelimiz için 100 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak ayırarak adalet konutları desteği verdik. Çorum'u yakından takip ediyoruz. Çorum bizim için önemli şehirlerimizden bir tanesi. Milli iradeye de sahip çıkıyorlar. Ekonomisiyle, kalkınmasıyla bizim için ayrıcalıklı şehirlerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.