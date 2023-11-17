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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni İskilip Karayolu’nun açılışı için geldiği Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Makamında, Bakan Uğraloğlu’nu ağırlayan Başkan Aşgın, yeni İskilip Yolu başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilimizde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çorum’un çevreyolu talebini de Bakan Uraloğlu’na ileten Başkan Aşgın, mevcut çevreyolunun şehir içerisinde kaldığına dikkat çekerek, “Yeni çevreyolu projesinin en kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz. Proje ortaya çıkarsa biz de şehrimizin bundan sonraki planlamasını yeni çevreyoluna göre gerçekleştirebileceğiz. Bunu için bir an önce projelendirilmesi bizim için çok önemli” dedi.

Bakan Uraloğlu da konuşmasında, Çorum’un ulaşım anlamındaki tüm taleplerini iş birliği halinde yerine getirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, “Çorum’un ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Bu talepleri, doğru zamanda planlayarak yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Demiryolu projemizin ihalesinin 2024’te gerçekleştireceğimizi açıkladık. Bundan sonra diğer ihtiyaçları da hep birlikte yapmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Başkan Aşgın ziyarette ayrıca Çorum Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili Bakan Uraloğlu’na brifing verdi. Bakan Uraloğlu, çalışmalarından dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.