Çorum’da ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, iftar programında üniversite öğrencilerileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Bir dizi programa katılmak için Çorum’a gelen Eminoğlu ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret eti.

Nazik ziyaretin ardından teşekkürlerini sunan Vali Çalgan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eminoğlu, daha sonra Hitit Üniversitesi’nde "Kampüs İftarları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

İftarını öğrencilerle birlikte açan Bakan Yardımcısı, ardından düzenlenen söyleşide öğrencilerle sohbet etti. Programa Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, son olarak Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Çorum İtfai