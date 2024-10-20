Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​'dan yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından örgütle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü!nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürütmüş ve şüpheliler yapılan 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım"

SGK'DAN AÇIKLAMA

İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kasten bebek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu​'ndan da bir açıklama geldi.

SGK​'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."