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AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Çorum'un köklü geçmişi ve geleceği için bir araya geldiğimiz buluşmada, şehrimizin ihtiyaçlarına dair derinlemesine bir analiz yaparak, özellikle hızlı tren projesi gibi Çorum için kritik öneme sahip olan projeleri bakanımıza ilettik" dedi.

BAKAN 17 KASIM'DA ÇORUM'A GELİYOR

Bakan Uraloğlu'nun 17 Kasım'da Çorum'u ziyaret edeceğini aktaran Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Çorum'u daha da ileriye taşımak, kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmek adına yaptığımız bu çözüm odaklı görüşmeler sonucunda, 17 Kasım Cuma günü bakanımızın Çorum'u ziyaret edeceği müjdesini aldık"

Birlik, beraberlik ve kararlılıkla, Çorum'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geleceği birlikte inşa ederek, Çorum'u daha parlak yarınlara taşıyacağız inşallah."