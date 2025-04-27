Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa ettiği liste vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

Bakanlık son olarak, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde güncelledi. Listede kuzu şiş ürününde kanatlı eti, köftede sakatat, kıymalı börekte taşlık bulunduğu ortaya çıktı.

LAHMACUNDA KALP ETİ KULLANMIŞLAR

Aynı listede İstanbul'da hizmet veren Bereket Börek ve Pide (Mustafa Aydemir) tarafından satılan lahmacunda sakatat (Kalp) tespit edildiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden belirli periyotlarla açıklıyor.