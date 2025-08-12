Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlerin satışını durdurmaya devam ediyor. Son denetimlerde, biri çocuk giyiminde diğeri ise oda kokularında olmak üzere toplam 3 ürün yasaklandı.

GÜVENSİZ BULUNAN OKUL KIYAFETİ

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'na ait okul kıyafeti, çocuk giyiminde güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Bakanlık, polardaki büzme ipinin boğulma tehlikesi oluşturduğunu belirterek ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

İKİ ODA KOKUSU MARKASI DA LİSTEDE

"Öncü" ve "Bargello" marka oda kokuları da yasaklanan ürünler arasında yer aldı. Bakanlık, iki ürünün de ambalaj güvenliği standartlarına uymadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan ikincil ambalajlar yerine doğrudan ambalaj üzerine yerleştirilmelidir."

Yasaklanan tüm ürünler piyasadan toplatılacak ve satışa sunulması halinde cezai işlem uygulanacak.

İşte o ürünler;