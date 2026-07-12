Çorum Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla Arca Çorum Futbol Kulübü sahibi ve Başkanı Savaş Balçık'a verilen Fahri Hemşehrilik Beratı'nın ardından Balçık'tan teşekkür mesajı geldi.

Balçık, sosyal medyadan yayımladığı mesajında kendisini bu onura layık gören Çorum Belediye Meclisi üyelerine ve Çorum halkına gönülden teşekkür etti.

Fahri Hemşehrilik Beratı'nın kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu ifade eden Balçık, "Bu berat, benim Çorum'a karşı sorumluluğumu daha da büyütmüştür.

Şahsımı onurlandıran tüm meclis üyelerimize ve beni bağrına basan Çorumlu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." dedi.