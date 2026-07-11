Arca Çorum FK'nın Süper Lig heyecanı tüm şehirde giderek büyürken, kulübe anlamlı bir destek de iş insanı Salih Ertuğrul'dan geldi.

Yeni sezon öncesinde satışa sunulan resmi Süper Lig formalarından tam 40 adet satın alan Ertuğrul, kulübe verdiği destekle örnek bir davranış sergiledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig sezonu öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı katkı, camiada memnuniyetle karşılandı. Salih Ertuğrul'un toplu forma alımı, hem kulübe maddi destek sağladı hem de taraftarlara önemli bir dayanışma mesajı verdi.

"HERKES İMKÂNLARI ÖLÇÜSÜNDE DESTEK OLMALI"

Arca Çorum FK'nın Süper Lig'de başarılı bir sezon geçireceğine inandığını belirten Salih Ertuğrul, şehrin en büyük değerlerinden biri haline gelen kulübe herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, "Arca Çorum FK artık Süper Lig'de şehrimizi temsil ediyor. Bu sadece kulübün değil, tüm Çorum'un gururudur. Herkes imkânları ölçüsünde takımımıza destek olmalı. Ben de bu anlayışla yeni sezon formalarından 40 adet satın alarak katkı sunmak istedim. İnşallah takımımız Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirir ve bizlere büyük gururlar yaşatır." ifadelerini kullandı.

ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ

Kulüpler için lisanslı ürün satışlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, özellikle forma satışlarından elde edilen gelirlerin takımların ekonomik yapısına önemli katkı sağladığı belirtiliyor. Salih Ertuğrul'un bu örnek davranışının, diğer iş insanları ve taraftarlar için de teşvik edici olması bekleniyor.

Süper Lig yolculuğuna büyük bir heyecanla hazırlanan Arca Çorum FK'da yeni sezon formalarına ilgi her geçen gün artarken, kentin önde gelen isimlerinden gelen destekler de camiaya moral vermeye devam ediyor.