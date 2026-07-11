Efeler Liginde mücadele edecek Sungurlu Belediyespor transferlerini açıklamaya başladı.

Kırmızı Beyazlılar Norveç milli takımının smaçörü Oskar Espaland ve milli masör Oğulcan Yatgın ile anlaştı.

2018-20 yıllarında Norveç liginde Topp Volleş Norge takımında voleybola başlayan Oskar Espeland ardından Belçika liginde VC Greenyard Maaseik, Norveç liginde Torvastad, ÇEKYA takımında Exact Systems Hemarpol Czestochopa, Almanya’da SVG Belçike’da Lüneburk ve son olarak aynı ülkede Knack Volley Roeselare takımnıda forma giyen Oskar Espeland 2001 doğumlu 1.96 boyunda.

İki kez en iyi manşet alan ve en iyi smaçör ödüllerini alan Oskar Espoeland yeni sezonda Sungurlu Belediyespor ile Efeler Liginde ilk kez mücadele edecek.

Sungurlu Efelerinin diğer transferi ise milli pasör Oğulcan Yatgın ile anlaştı. 29 yaşındaki Yatgın 201 boyunda ve voleybole 16-17 sezonunda Fenerbahce kulübünde başladı.

Ardından Spor Toto Kulübü ve ardından bir sezon daha Fenerbahçe’de oynadıktan sonra iki sezon Ziraat Bankkart adına mücadele eden Oğulcan Yatgın bir sezonda Halkbank forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon Slovenya liginde Calcit Voleybol takımında oynadı.