Arca Çorum FK, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Samuel Ballet'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Uğur Uçar'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katan Arca Çorum FK yönetimi, 12. transfer için rotasını geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 25 yaşındaki Samuel Ballet'e çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kırmızı-Siyahlı yönetim önceki gün oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Tarafların yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı, transfer sürecinin tamamlanması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.