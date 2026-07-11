Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da, önceki gün açıklanan 10 transferin ardından bugün yeni bir transfer duyurusu daha yapıldı.

Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde forma giyen Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut’a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi