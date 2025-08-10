Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi..

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ekipler sahada incelemelerini sürdürürken, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak son durumla ilgili açıklamada bulundu.

"4 KİŞİ KURTARILDI"

Bazı binalarda yıkım yaşandığını belirten Sak, şunları söyledi:

İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Ekranlara yansıyan binanın altındaki eczane kapalıydı, üstünde 6 kişi yaşıyordu. 4'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. İlk belirlemelere göre: Can kaybı bilgisi henüz netleşmedi, ancak bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Ekipler, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

