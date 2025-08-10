CHP Çorum Belediye Meclisi Grubu Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’ın şahsına yönelik açıklamalarına cevap verdi.

"Bu şahısların yapmış olduğu bu açıklama tamamen kızım sana söylüyorum gelinim sen anla edebiyatıdır" diyen Tuncay Yılmaz, Şanal'ın kendisine değil aslında Başkan Aşgın'a cevap verdiğini ifade etti.

İşte Yılmaz’ın o açıklaması:

“Biz eleştiride bulunmadık. Halil İbrahim Başkan’ın işine geldiği gibi açıklamalar yapan bu yapılanmalara karşı dik duruşuna destek verdik. Bizim burada söylemiş olduğumuz söylemlerin tamamı Halil İbrahim Başkan’ın konserler konusunda bu şahıslara itibar etmeyip toplumsal sağduyuyu dikkate alarak yoluna devam etmesi konusunda idi. Bu şahısların yapmış olduğu bu açıklama tamamen kızım sana söylüyorum gelinim sen anla edebiyatıdır. Açıklamanın içerisinde geçen CHP kelimesi dışındaki tüm söylenen cümleler Halil İbrahim Başkan’a bir göndermedir. İşlerine geldiği gibi gazetelere demeç vererek kendilerine siyasi ve toplumsal rant elde etmeye çalışan bu şahısların daha önce belediyenin yapmış olduğu hiçbir konserde herhangi bir eleştirisinin olmaması, CHP’nin eleştirilerinin onlar için doğru yol olduğunun en büyük kanıtıdır. Biz doğruları söylemeye Allah için devam edeceğiz. Bu doğrulardan Avrupa gezisinden dönüp de, Filistin edebiyatı yapan diyanetçilerin rahatsız olması da Allah için dikkat çekici. Buradan Halil İbrahim Başkan’a bu şahısların sadece ve sadece kendilerini gündeme getirmek ve basında yer almak için toplumsal barış ve kardeşliği zedelemek adına yapmış olduğu eleştiriler karşısında dik duruşu için bir kere daha teşekkür ediyoruz.”