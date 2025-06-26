Yıldızlar ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonasında Çorumdan beş sporcu bir antrenör milli takımda madalya mücadelesi verecek.

24-28 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın Orestiada şehrinde dün yapılan müsabakalar ile başlayan şampiyonada Çorum belediyespor’un milli sporcusu Berat Özdemir yıldızlar kategorisinde milli takımda madalya mücadelesi verecek.

Genç milli takımda ise Çorum’dan yetişen ve halen başka kulüplerde spor hayatlarını sürdüren üç kardeş Yiğit Furkan Şimşek, Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek ile Hitit Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren Halil İbrahim Zer milli takımda mücadele edecekler.

Çorum Spor İhtisas kulübü antrenörü Muammer Kaya da genç milli takım teknik ekibinde görev yapacak.