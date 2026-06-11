U 12 liginde gruplarda ilk yarı hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. A grubunda üç takımlı nefes kesen yarış devam ederken B grubunda İskilipgücüspor namağlup yoluna devam ederken C grubunda Gençlerbirliği ve D grubunda Kandiberspor takımı ilk yarıyı lider tamamladı.

A grubunda üç takımın nefes kesen mücadelesi ilk yarıda devam etti. Üç takımda birbiri ile oynadığı maçlarda yenişemediler. İlk yarının son maçında Mimar Sinanspor ile Arca Çorum FK takımları 2-2 berabere kalarak ligdeki ikinci beraberliklerini alarak 11’er puana yükseldiler. Vefaspor takımı ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında zorlarsada 1-0 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı ve ilk yarıyı averajla lider olarak tamamladı. Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor yeni açılan sahasında ilk maçta İkbalspor’u 4-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

B grubunda ise İskilipgücüspor takımı yoluna kayıpsız devam ediyor. Beşinci maçında sahasında Çorum İdman Yurdu karşısında 3-0 galip gelen İskilipgücüspor 15 puanla en yakın rakibinin altı puan önünde ilk yarıyı lider tamamladı. Anadolu FK ile Akkent Gençlikspor arasındaki gol düellosundan 3-2 galip ayrılan Akkent Gençlik 9 puanla rakibini yakaladı. Diğer maçta ise PTT Gençlikspor, Vefa Devanespor’u 4-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

C grubunda ise haftanın kritik maçında aynı puana sahip iki takım Gençlerbirliği ile 1907 Gençlikspor arasındaki maçtan 2-0 galip ayrılan Gençlerbirliği ilk yarıyı 12 puanla lider olarak tamamladı. Oğuzlar Belediyespor ise evinde Buharaspor’u 8-1 yenerek ilk yarıyı 6 puanla üçüncü sırada tamamladı.

D grubunda ise Osmancık Kandiberspor takımı ilk yarının son maçında evinde Çorumgücüspor’u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Grupta ikinci sırada bulunan Hattuşa Gençlikspor ise Hitit Anadoluspor’u 2-0 yenerek ilk yarıyı 9 puanla ikinci sırada tamamladı.

U 12 liginde ikinci yarı pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.