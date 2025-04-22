Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, şampiyon rakipleri önünde futbolu çirkinleştirmeden ellerinden gelen mücadelesi verdiklerini öne geçtikten sonra çıkarken kaptırdıkları topla golü gördükten sonra rakibin tecrübesi ve golcüsü ise skora farka taşıdığını belirterek ‘Karadeniz Ereğlispor’u başarısından dolayı tebrik ediyorum ve 3. ligde başarılar diliyorum.

Maçın skorundan çok iki takımda sezonu sakatlıksız bitirmek için stresten uzak rahat bir ortamda maç yaptı. Bizde bu maçta sezon başından beri süre alan oyuncularımızı dinlendirip oynamayan oyuncularımıza şans vererek bu önemli karşılaşmada play-aut maçı öncesi hepsini görme fırsatı bulduk.

İlk yarıda futbol adına gerçekten oynamaya çalışan pozisyon üretmeye çalışan bir görüntü verdik. İlk yarının son dakikasında kazandığımız penaltı atışından yararlanamadım.

İkinci yarıya çok iyi başladık ve iki önemli pozisyon bulduk bu pozisyonlardan bir tanesinde kanat organizasyonundan gelen golle öne gectik ve hemen golün ardından ikinci gole giderken kaptırdığımız top kalemizde golle sonuçlandı, maça o dakikalardan sonra ortak olma çabamız yetersiz kaldı ve Karedeniz Ereğli takımı skoru artırarak sonuca gitti. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyor, bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.

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