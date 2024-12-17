Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajında 4 bin metre uzunluğunda hayalet ağ ele geçirildi. Ağa takılan balıklar ise yeniden suya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan Koçhisar Barajında yapılan denetimler sırasında kaçak avlanmak için bırakılmış 4 bin metre uzunluğunda ağ olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağa el konuldu. Ağa takılan balıklar ise ekipler tarafından yeniden baraja salındı.