Çorum'un makine imalat sektöründeki köklü kuruluşlarından BARMAKSAN Endüstri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ilke imza atarak verimli üretimin yanı sıra çalışanlarının sosyal ve sportif faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda fabrika yerleşkesi içerisinde bir halı saha yaptırıldı. ARCA Çorum Futbol Kulübü'ne olan desteğini sahada da göstermek isteyen BARMAKSAN Endüstri'nin halı sahasında gerçekleştirilen ilk maçta, iki takım da Çorum FK formalarıyla sahaya çıktı. Takımlardan biri kulübün kırmızı-siyah, diğeri ise beyaz deplasman formasıyla mücadele etti.

BARMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BARLIK tarafından yapılan açıklamada, "Biz 130.000 m²'lik yerleşkemizi yalnızca üretimin yapıldığı bir alan olarak görmüyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü burada, çalışma arkadaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımızın iş dışında da bir araya gelebileceği, iletişimlerini güçlendirebileceği ve birlikte güzel vakit geçirebileceği sosyal alanları önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle sürdürüldü: "Halı sahamızı da bu düşünceyle hayata geçirdik. Yönetimden üretime, farklı görev ve departmanlarda yer alan çalışma arkadaşlarımızın aynı sahada bir araya gelmesi ve birlikte vakit geçirmesi bizim için ayrıca kıymetli. Sahamız, yalnızca çalışma arkadaşlarımızın değil; ailelerinin, arkadaşlarının, iş ortaklarımızın ve birlikte çalıştığımız kurumların da maç ve sosyal organizasyonlarına açık olacak şekilde planlandı."

"Sahanın düzenli ve planlı şekilde kullanılabilmesi amacıyla organizasyonları kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir randevu sistemi üzerinden yürütüyoruz. Böylece çalışma arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin sahadan düzenli ve etkin şekilde faydalanabilmesini amaçlıyoruz."

"Üretimde olduğu gibi sosyal hayatta da bir araya gelmenin kurum kültürümüzü ve aramızdaki bağı güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu alanın uzun yıllar güzel organizasyonlara, dostluklara ve keyifli karşılaşmalara ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz.