Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık rotasını çizecek 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı için beklenen gün geldi. Hazırlıklarında sona gelinen yeni OVP bugün kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada yeni programın detaylarının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurmuştu.

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Yeni OVP'nin açıklanmasıyla birlikte ekonomide 2027-2029 döneminde uygulanması planlanan politikalar ve temel makroekonomik hedefler ortaya çıkacak.

Programda özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme, istihdam ve finansal istikrar başlıklarında izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da yeni program kapsamında açıklanacak.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİNE ODAKLANILACAK

Piyasaların en fazla takip edeceği başlıkların başında yeni enflasyon ve büyüme hedefleri geliyor. Programda bunların yanı sıra yapısal reformların da önemli yer tutması bekleniyor.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler, kamu gelir ve gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanmaya ilişkin öngörüler de ortaya konulacak.

OVP NASIL HAZIRLANIYOR?

Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanıyor.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

OVP yalnızca ekonomik hedefleri değil, aynı zamanda bu hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan öncelikli reform alanlarını ve bunlara ilişkin takvimi de içeriyor.

MEVCUT PROGRAMDA HEDEFLER NEYDİ?

2026-2028 dönemini kapsayan mevcut OVP'de Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyon hedefi ise 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlenmişti.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program döneminin sonunda ise yüzde 2,8 olması öngörülmüştü.

İŞSİZLİK, İHRACAT VE İTHALAT İÇİN DE HEDEFLER BELİRLENMİŞTİ

Mevcut programda işsizlik oranının 2026'da yüzde 8,4, 2027'de yüzde 8,2, 2028'de ise yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi hedeflenmişti.

İhracat hedefi 2026 yılı için 282 milyar dolar, 2027 için 294 milyar dolar, 2028 için ise 308,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

İthalatın ise aynı dönemde sırasıyla 378 milyar dolar, 393 milyar dolar ve 410,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK YENİ RAKAMLARDA

Yeni OVP'nin kamuoyuna duyurulmasıyla mevcut hedeflerin hangilerinin korunduğu, hangilerinde revizyona gidildiği de ortaya çıkacak. Özellikle enflasyon, büyüme, işsizlik ve bütçe açığına ilişkin 2027-2029 hedefleri ekonomi çevreleri ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.