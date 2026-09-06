Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), saat 17.00 sıralarında oyuncunun Nurtepe Mahallesi’ndeki evine geldi. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., hayatından endişe ederek yanında bulunan anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Eve giren kadın, Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

51 yaşındaki Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Mustafa Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.