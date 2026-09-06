Karadeniz Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı, Kastamonu Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı’nın yanı sıra bölge barolarının başkanları ile Yozgat, Kırşehir, Çankırı ve Bilecik Baro Başkanları da katıldı.

Toplantıda avukatlık mesleğinin güncel sorunları, yargının işleyişine ilişkin konular ve mesleğin geleceğine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı’nın da katıldığı toplantıda, farklı illerde karşılaşılan mesleki sorunlar ve uygulamadaki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca bölgesel deneyimlerin paylaşılması, ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve barolar ile Türkiye Barolar Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Kastamonu Barosu’nun ev sahipliğine ilişkin teşekkür mesajı paylaşılırken, toplantıya katılan baro başkanlarına da teşekkür edildi.