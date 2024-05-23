Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ve Baro Saymanı Avni Zafer Yamaner, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’ı ziyaret etti.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Bilimsel Eczacılığın 185.yılında 14 Mayıs Eczacılık Haftasını kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Baro Başkanı Turan Kalıpcı ve Baro Saymanı Avni Zafer Yamaner’e teşekkür etti. Ziyarette, Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Kartal ve Sertan Saygı Çalışkan’da hazır bulundu.