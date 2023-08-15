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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’den oluşan heyet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, iş dünyasının sorunları, talepleri ve istekleri başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı istişare edilerek bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

TSO’nun kentin en dinamik kurumlarının başında geldiğini belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bugünkü görüşmenin çıktıları da bunun çok net göstergesi. Bizlere ilettiğiniz taleplerin notunu aldık. İş insanlarımız, ülkemizin geleceği için çok önemli. Bizler de bu önemin farkındayız. Taleplerinizi önemsiyor, iş insanımızın, esnafımızın ve vatandaşın sesi olması gereken yerde aslı orada olacak. İş dünyamızın her zaman arkasındayız. Çorum’umuzun yeniden Anadolu Kaplanı olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da TSO’nun siyasi üstü ve Çorum’un ekonomik geleceğinin kurgulandığı, kentin menfaatine olacak tüm görüş ve önerilerin konuşulduğu bir kurum olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “TSO olarak, tüm görüşmelerimizi, üyelerimiz ve iş insanlarımızın sorumluluğunu hissederek gerçekleştiriyor, onların bizlere ilettiği talepleri bu vesileyle sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de bu taleplerin hayata geçirilmesi noktasında üst düzey sorumluluk alacağınızı biliyoruz. Ülkemiz ve memleketimizin kalkınması için çalışan herkesin yanındayız, güç birliğine hazırız."