Çorum İş Kadınları Derneği Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan Ebru Gül Çömüz, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Ebru Gül Çömüz, önceki dönemde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

Derneğin dayanışma ruhu ve ekip çalışmasıyla büyüdüğünü ifade eden Çömüz, yeni dönemde de aynı birliktelikle yol alacaklarını belirtti.

2026 hedefleri doğrultusunda kadın girişimciliğini güçlendiren, üretim ve istihdamı artıran projelere öncelik verileceğini söyleyen Çömüz, “Çorum’da kadın emeğini daha görünür kılmak ve ekonomik güce dönüştürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Genel kurulun ardından yeni yönetim kurulu çalışmalarına başladı.