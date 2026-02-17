Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen çiğdemler, kırları süslemeye başladı.
Hava sıcaklığının artmasıyla açan çiğdem çiçekleri doğaya renk katarken, yöre halkının "Ali gülü" adını verdiği çiçekler özellikle İbikçam Göleti çevresinde güzel görüntü oluşturdu.
Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan tabletlerde Hititler’in çiğdemlerin açmaya başlamasıyla birlikte "AN-TAH-SUM" adı verilen bayram törenleri düzenlediği biliniyor.
Söz konusu bayramlarda çiğdem çiçeği kullanılarak hazırlanan yiyeceklerin bereketli bir yıl geçirilmesi temennisiyle halka ikram edildiği belirtiliyor.