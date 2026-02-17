15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, tarım ve esnaf kredilerinde borç şartını önemli ölçüde esnetti.

Hazine destekli kredilerde hem üreticiye hem de esnafa yeni bir finansman kapısı aralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, karar ile esnafın ve çiftçinin finansmana erişiminde tarihi bir kolaylık sağlandığını söyledi.

Alar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KÜÇÜK ÜRETİCİYE “2026 KALKANI”

Küçük işletmelerimizi ve çiftçilerimizi bürokrasiden koruyan özel bir muafiyet devreye alındı:

400 Bin TL’ye Kadar Sorgu Yok: Temel hayvansal ve bitkisel üretim yapan çiftçilerimiz ile esnaf gruplarımızın 400 bin TL’ye kadar olan kredi kullanımlarında, 31 Aralık 2026 tarihine kadar vergi ve SGK borcu sorgulaması tamamen kaldırılmıştır.

BORÇLUYA KREDİ KAPISI: “%25 MAHSUP” FORMÜLÜ

Vergi veya SGK borcu nedeniyle kredi alamayan esnaf ve çiftçimiz için “Doğrudan Tahsilat Modeli” başlıyor:

Borç Krediden Ödeniyor: Borcu çıkan vatandaşlarımızın yükümlülükleri, kredi tutarının en fazla %25’inden (yıllık azami 300 bin TL) mahsup edilerek banka tarafından doğrudan ilgili kuruma ödenecek.

Kalan Tutar Hesabınızda: Borç ödendikten sonra kredinin geri kalan kısmı doğrudan üreticimizin ve esnafımızın kullanımına sunulacak.

Hazine Desteği Kesintisiz: Borç kapatılmasında kullanılan kredi bölümü için dahi %25 oranında Hazine faiz desteği uygulanmaya devam edecek.

KARTLI SİSTEMLERDE BELİRSİZLİK BİTTİ

Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı tanımlanırken yaşanan karışıklıklar giderildi. Tahsis aşamasında yapılan sorgulamalar, kullanım sırasında tekrar bir engel olarak karşınıza çıkmayacak.

Daha önce gündeme gelen bu taleplerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çözüme kavuşması; esnafımızın dükkânında, çiftçimizin tarlasında bereketin artması demektir.

Bu kıymetli düzenleme şehrimize, çiftçimize ve esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu desteği esnafımıza ve çiftçimize sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimiz üretenin her daim yanındadır.”