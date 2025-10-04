Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum İl Başkanı Bilgin Sucu, Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret etti.

Bilgin Sucu ve beraberindeki heyet Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e hayır oldun dileklerini ilettiler. Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)