İstanbul Devlet Tiyatrosunun, ‘Işıltılı Haşerat’ isimli oyunu Çorum’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Philip Ridley’in yazdığı Emre Basalak’ın yönettiği tek perdelik oyun 10 Ekim Cuma saat 20.00’da 11 Ekim Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek.

OYUNUN KONUSU

Ollie ve Jill, küçük evlerinde güçlük içinde yaşayan ve yeni doğacak çocukları için iyi bir gelecek planlayan bir çifttir. Bir gün gelen bir mektup ile tek bir kuruş ödemeden ev sahibi olacaklarının haberini alırlar. “Rüya evlerinin”. Ancak evin bir sürü eksiği vardır ve bu eksiği hiç tahmin etmeyecekleri bir şekilde tamamlayacaklardır. Yani tüm haşerattan kurtularak. Doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren bu oyun size çok basit bir soru soruyor. Siz olsaydınız ne yapardınız?

Oyunun biletlerine Çorum Devlet Tiyatrosu gişesinden ve biletinial.com adresinden ulaşılabilir.