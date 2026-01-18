Türk Sağlık-Sen'den sonra Sağlık-Sen'de Başhekim Muhammed Gömeç'e destek açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, bazı sosyal medya mecralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi’ni hedef alan yayınlara tepki gösterdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saatcı şöyle dedi:

”Son günlerde sosyal medyada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkında kamuoyunda oluşturulmak istenen yanlış, eksik ve algı amaçlı haberleri hayretle ve esefle takip ediyoruz.

BAŞHEKİM BAŞARILI BİR YÖNETİCİ

Sağlık-Sen olarak çok açık ifade ediyoruz: Başhekim Bey, Son derece çalışkan, görevine ve sorumluluğuna hâkim, insan ilişkileri güçlü, ekip ruhunu bilen, Çorum’da sağlık hizmetlerine ciddi katma değer sağlamaya çalışan bir yöneticidir.

DOĞRU VE ADİL YÖNETİM ANLAYIŞI

Başhekimimiz bugüne kadar siyasi polemiklerin değil, hizmetin ve sağlık kalitesinin tarafında durmuştur. Kurumunu yönetirken kişisel temas beklentileriyle değil, mevzuat, randevu sistemi ve kurumsal işleyiş çerçevesinde hareket etmektedir. Bu da bir kamu yöneticisinin yapması gereken en doğru ve adil yönetim anlayışıdır.

BAŞHEKİM’İ YIPRATMAYA ÇALIŞANLAR VAR

Bazı çevrelerin, gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerle Başhekimimizi yıpratmaya çalışması, ne Çorum halkına, ne sağlık çalışanlarına, ne de Çorum’daki sağlık hizmetlerine zerre katkı sağlamaz. Aksine bu tür haberler; sağlıkta emek veren insanların motivasyonunu bozmayı, kurumsal güveni zedelemeyi ve algı üretmeyi amaçlamaktadır.

Şunu herkes bilmelidir: Başhekimlik makamı; polemik üretme değil, çözüm üretme makamıdır. Başhekim Bey bu görevi liyakatiyle, özveriyle ve başarıyla yürütmektedir.

BAŞHEKİM’E VE KURUMA ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak, Başhekimimizin arkasındayız. Kurumlarımızı yıpratmaya yönelik her türlü algı operasyonunun karşısındayız. Sağlık hizmetinin siyasete ve dedikoduya alet edilmesini asla kabul etmiyoruz. Çorum’da sağlık hizmetleri bugün dünden daha güçlüdür ve bu güç; hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin ortak emeğiyle oluşmuştur. Algıyla değil, gerçeklerle konuşulmalıdır. Polemikle değil, hizmetle yol alınmalıdır."