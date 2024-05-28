Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev değişikliği yaşandı.

Uzun yıllardır kurumun Basın Birimi Sorumlusu olan deneyimli iletişimci Salih Karslıoğlu, kendi isteği ile görevinden ayrıldı.

Karslıoğlu’nun yerine aynı birimde çalışan tecrübeli gazeteci Haluk Söylemez getirildi.

Yerel ve yaygın basının temsilcileri arasında tanınan ve sevilen bir isim olan Salih Karslıoğlu’nun bundan sonra Kültür Müdürlüğü’nde uzmanlık alanları içinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Kültürü üzerine çalışmalar yapacağı öğrenildi.