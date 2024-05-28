İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Liseler Arası 3. Kısa Film Yarışması’nın finali yapıldı.

Turgut Özal Konferans salonunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Program Muhammed Emir Gökmen’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu, yaptığı açılış konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti’nin ülkenin kalkınmasına milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen koruyan, geliştiren, vatanını, milletini seven bir nesil yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunulmasını önemseyen bir kuruluş olduğunu belirterek, kısa film çalışmasının da bu misyonu gerçekleştirme adına Çorum’da yaptıkları çalışmalardan birisi olduğunu dile getirdi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çolak ise Peygamber Efendimiz döneminden örnekler vererek açıklamalarda bulundu. Günümüz dünyasında yaşanan zulüm ve şiddetin farkındalığı açısından bu tür programları önemsediklerini belirten Çolak, yarışmayı düzenleyen ve katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Liseler Arası 3. Kısa Film Yarışması Boykot, Filistin/Gazze, Sosyal Medya ve Göç konularının ele alındığı dört ana başlık altında yapıldı.

Yarışmada jüri üyeliklerini, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Çetin, Milli Eğitim Müdürlüğü Arge öğretmeni Mehmet Biçer ve İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Müdürü Faruk Özyılmaz yaptı.

Jürinin çektiği kura ile filmlerin izlenme sırası belirlendi ve finale kalan 5 film sırayla izlendi.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Buharaevler Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rumesa Göney ve Rumeysa Kartal’ın “Safım Net” isimli kısa filmi birinci, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sümeyye Akkaya, Zişan Çelik’in “Zulme Sessiz Kalma” filmi ikinci, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Duha Salma’ın “Göç-meyen Gözyaşları” isimli film üçüncü , Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gül Hatice Uçar, Büşra Erci , Gökçe Çınar, Sena Erdoğan, Betül Usta, Fatma Nesibe Veran, Enise Nur Dallı’nın “Geri Dönüşün Anahtarı” filmi dördüncü ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ahsen Gökboğa, Ecrin Çavdar, Fatma Bayar, Zeynep Yekeler’in “Boykot” isimli kısa filmi ise beşinci oldu.

Yarışma sonunda, birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, dördüncüye(mansiyon) 1000 TL, beşinciye (mansiyon) 500 TL ödül verildi.

Program ödüllerin verilmesiyle sona erdi.