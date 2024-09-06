Yapımı devam eden yeni güreş eğitim merkezinin inşaatını gezip yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Türkiye'de örnek, bölgede tek olacak Güreş Eğitim Merkezi projemiz, minderi titretecek yiğitleri yetiştirmek için yükseliyor" dedi.

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlanan yeni güreş eğitim merkezinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çorum Şehir Stadyumu'nun yanına yapımı süren güreş eğitim merkezinin inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde görürken, yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Aşgın, güreş eğitim merkezinin hizmete açılmasıyla bölgede tek olacağına ifade ederken, "Bu şehrin çocuklarının sevdası; bilim, sanat ve spor olacak. Türkiye'de örnek, bölgede tek olacak Güreş Eğitim Merkezi projemiz, minderi titretecek yiğitleri yetiştirmek için yükseliyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, 3.750 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni güreş eğitim merkezinde 66 yatak kapasitesi, 22 adet konaklama odası, etüt ve dinlenme odaları, antrenman salonu ve idari bina bulunuyor.