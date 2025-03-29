Çorum'da semt pazarlarını denetleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hileli ürün satan pazarcıları uyarmış, pazarların günde iki defa denetlenmesini istemişti.

Başkan Aşgın'ın pazarcıları sert bir şekilde uyardığı video Türkiye'de gündem olurken, binlerce kez paylaşıldı.

Hem Çorum'dan hem de Türkiye'nin her yerinden Başkan Aşgın'a destek mesajları yağarken, bugün pazarcıların başkan Aşgın'a tepki göstermek için ürünlerini çöpe döktüğü görüntüler ortaya çıktı.

'BOŞVER UCUZ YEMESİNLER'

Görüntülerde bir pazarcı domatesleri çöpe dökerken, başka bir pazarcı ise; "Boşver ucuz yemesinler. Çöpe dök" dediği görüldü.